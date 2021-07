Ηράκλειο

Σεισμός στο Ηράκλειο

Αναστάτωση από την νυχτερινή επίσκεψη του «Εγκέλαδου».

Σεισμική δόνηση έντασης 4.1 Ρίχτερ σημειώθηκε είκοσι λεπτά πριν τα μεσάνυχτα με επίκεντρο νοτιοανατολικά του Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Το εστιακό βάθος σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εντοπίστηκε στα 5χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα του ανατολικής Κρήτης.

Δεν έχουν υπάρξει πληροφορίες για προβλήματα ή καταστροφές.

Πρόκειται για ακόμη μια νυχτερινή επίσκεψη του "Εγκέλαδου" στην περιοχή, μετά και την δόνηση στις 2 Ιουλίου, η οποία είχε προκαλέσει ανησυχία, καθώς έγινε ιδιαίτερα αισθητή.

