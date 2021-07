Αχαΐα

Πάτρα: Κορονοπάρτι σε παραλία έληξε άδοξα

Το πάρτι στην παραλία... σχόλασε πριν αρχίσει. Είχαν φέρει ηχεία ακόμη και φωτορυθμικά.

Παρά για την έξαρση των κρουσμάτων, σχέδια για ακόμη ένα κορονοπάρτι σε παραλία, της Πάτρας, το βράδυ της Παρασκευής έκαναν κάποιοι, όμως φαίνεται πως λογάριαζαν χωρίς τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίς, λίγο μετά τις 22.30 το βράδυ της Παρασκευής και ενώ ετοιμαζόταν να στηθεί άλλο ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι στην Πλαζ, μια συντονισμένη έφοδος της Αστυνομίας της Πάτρας χάλασε τα σχέδια.

Οι αστυνομικοί έπιασαν επ’ αυτοφώρω τους… διοργανωτές έτοιμους να ξεφορτώσουν τον εξοπλισμό τους: Ηχεία, κονσόλα ήχου και φωτορυθμικά που βρέθηκαν σε όχημα που είχε σταθμεύσει κοντά στην παραλία.

Ο εξοπλισμός άμεσα κατασχέθηκε, ενώ την επιχείρηση συντόνιζε ο Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας, Ταξίαρχος Γ. Κυριακόπουλος και συμμετείχαν άνδρες της ΟΠΚΕ και αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος.

Δείτε φωτογραφία από τον εξοπλισμό όπως βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο, που δημοσιεύει το tempo24:

