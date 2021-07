Βοιωτία

Νέος σεισμός στην Θήβα

Στο "χορό" των Ρίχτερ η Θήβα. Τέσσερις σεισμοί, αισθητοί και στην Αθήνα.

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Θήβα.

Ο σεισμός είχε μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγο -συγκεκριμένα στις 15:06-, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της πόλης.

Το επίκεντρο του σεισμού ενοπίστηκε μόλις 2 χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, προηγήθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις μικρότερης έντασης -2,9 και 2,7 βαθμών Ρίχτερ- ενώ στις 15:36 ακολούθησε μετασεισμός 2,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής.

