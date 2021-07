Φωκίδα

Ιτέα: Νεκρός άνδρας από πτώση ΙΧ στην θάλασσα

Τραγικό τέλος για έναν 51χρονο. Το όχημα στο οποίο επέβαινε έπεσε στη θάλασσα εντός της προβλήτας της Ιτέας.



Νεκρός ανασύρθηκε χθες το απόγευμα ένας οδηγός 51 ετών όταν το ΙΧ όχημα στο οποίο επέβαινε έπεσε στη θάλασσα εντός της προβλήτας της Ιτέας.

Άμεσα μετέβησαν στην περιοχή στελέχη της οικείας λιμενικής Αρχής και ιδιώτης δύτης, ο οποίος ανέσυρε τον ημεδαπό οδηγό του οχήματος, χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Ιτέας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας, ενώ έγινε ανέλκυση του ΙΧΕ οχήματος από ιδιωτικό γερανό.

