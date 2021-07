Κορινθία

Κιάτο: Επίθεση με φαλτσέτα σε νοσηλευτή στο Κέντρο Υγείας (εικόνες)

Συνελήφθη ο δράστης, έπειτα από την άμεση επέμβαση αστυνομικών.

Ένα άγριο περιστατικό βίας στο Κέντρο Υγείας Κιάτου, είδε το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη.

Ένας άνδρας, έσπασε την τζαμαρία στην κεντρική είσοδο του Κέντρου Υγείας Κιάτου και επιτέθηκε με φαλτσέτα στον νοσηλευτή, τραυματίζοντάς τον στο χέρι.

Στο σημείο έσπευσαν η ΟΠΚΕ (Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Κορινθίας) και περιπολικά του ΑΤ Κιάτου, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη.

Ο νοσηλευτής Β.Π δήλωσε για την επίθεση: «Η άλλη όψη του νομίσματος… Όταν είσαι στην θέση σου προκειμένου να σώσεις ή να βοηθήσεις τον συνάνθρωπο και εκεί έχεις να κάνεις με την παράνοια, με τον υπόκοσμο, με αυτόν που έρχεται για να δημιουργήσει φασαρία. Όταν για πολλοστή φορά σπάνε και δημιουργούν φθορές στο Κέντρο Υγείας Κιάτου. Όταν πας να τον σταματήσεις να μην φύγει ώσπου να έρθει η Αστυνομία και να αναλάβει. Όταν αυτός τραβάει φαλτσέτα και δυστυχώς σε πετυχαίνει ευτυχώς στο χέρι… Όταν τα βαρέα και ανθυγιεινά είναι ένα σύντομο ανέκδοτο για εμάς τους υγειονομικούς…»

Πηγή: Korinthostv.gr

