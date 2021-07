Θεσσαλονίκη

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή της δημοτικής ενότητας Καλλιθέας στο Ωραιόκαστρο, όπου ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα και σκουπίδια.

Σύμφωνα με το GRTimes.gr, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί. Οι επίγειες δυνάμεις αποτελούνται από 16 πυροσβέστες και 13 υδροφόρα οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει και ελικόπτερο της πυροσβεστικής.

Η αστυνομία έχει διακόψει προληπτικά την κυκλοφορία στους επαρχιακούς δρόμους προκειμένου να μην υπάρξουν εγκλωβισμοί.

Το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς κατευθύνεται προς τη Νεοχωρούδα, που απέχει δύο χιλιόμετρα από την Καλλιθέα...

