Πυροβολισμοί στην Κρήτη: Καρέ-καρέ το αιματηρό επεισόδιο στην ταβέρνα (βίντεο)

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης και τη μεταφορά του τραυματία.

Το βίντεο-ντοκουμέντο, που αποκαλύπτει πώς ξεκίνησε το αιματηρό “πιστολίδι” σε ταβέρνα στις Πάνω Γούβες Ηρακλείου, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Cretalive.

Στο βίντεο διακρίνεται ο 37χρονος Μανώλης Ψυλλάκης να κάθεται στο τραπέζι με τη γυναίκα του και παιδιά, όταν προς το μέρος του κινείται ο 27χρονος αδερφός του 29χρονου βασικού κατηγορούμενου.

Φαίνονται επίσης τα παιδιά που βρίσκονται στο τραπέζι και η αγωνιώδης προσπάθεια να προστατευτεί ένα παιδάκι, που φέρεται να είναι του φίλου του ζευγαριού.

Επίσης, το βίντεο αποκαλύπτει και την μεταφορά του 37χρονου τραυματία.

Υπενθυμίζεται πως τα ανήλικα παιδιά του Ψυλλάκη, αντιλαμβανόμενα τον κίνδυνο που διέτρεχε ο πατέρας αντί να προσπαθήσουν να κρυφτούν, έτρεξαν προς τον 29χρονο που κρατούσε το όπλο, στάθηκαν μπροστά του και προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από το να συνεχίσει τους πυροβολισμούς.

Εκείνος, ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν πτοήθηκε από την ενέργεια των ανήλικων και προσπερνώντας τους, εξακολούθησε να ρίχνει.

