Ηλεία

Αμαλιάδα: 16χρονος έπαθε ανακοπή πριν την προπόνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι κατάφεραν να κρατήσουν στην ζωή το παιδί, που χαροπάλευε μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο

Σε σωτήρες εξελίχθηκαν ένας δάσκαλος πολεμικών τεχνών και ένας ναυαγοσώστης για ένα 16χρονο παλικάρι στην Αμαλιάδα όταν κατά τη διάρκεια του ζεστάματος πριν την προπόνηση, ο νεαρός υπέστη ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 μ.μ. όταν ο 16χρονος που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει προπόνηση σε σχολή πολεμικών τεχνών της πόλης, έκανε το καθιερωμένο ζέσταμα και ξαφνικά σωριάστηκε στο έδαφος σοκάροντας άπαντες στο θέαμα.

Τον έσωσαν

Άμεσα κοντά του, εκτός από τον προπονητή του που είναι ναυαγοσώστης, έσπευσε και ένας ακόμα ναυαγοσώστης κάνοντας στον νεαρό καρδιοαναπνευστική αναζογωόνηση.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε αμέσως στη σχολή, παρέλαβε τον 16χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, στον Πύργο, προκειμένου ο νεαρός να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι σταθεροποίησαν την κατάστασή του.

Πηγή: patrisnews.com





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μύκονος: έκτακτα μέτρα λόγω έξαρσης στα κρούσματα

Γλυκά Νερά: ο πατέρας της Καρολάιν για την Λυδία, την αυτοδικία και τα 60000 ευρώ στον συζυγοκτόνο