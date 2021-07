Λασιθίου

Φωτιά στο Λασίθι: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται με συνεχείς αναζωπυρώσεις σε δασική έκταση στα όρια των Δήμων Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του νησιού, που έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή από χθες το απόγευμα, στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον νομό Λασιθίου, ανάμεσα στα χωριά Πρίνα και Μεσελέρι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά βρισκεται σε ύφεση, ωστόσο το έργο της κατάσβεσης καθιστούν δύσκολο οι αναζωπυρώσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στους δύο οικισμούς, όμως η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής περιόρισε τον κίνδυνο η φωτιά να απειλήσει άμεσα τους κατοίκους και τα σπίτια τους.

Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με 20 υδροφόρες, έξι πεζοπόρα τμήματα, δώδεκα οχήματα μεταφοράς, ενώ έχει κινητοποιηθεί και εξοπλισμός του δήμου, που ενισχύει το έργο της κατάσβεσης.

Μαλιστα, κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξε σύσκεψη των εμπλεκομένων φορέων, προκειμένου να υπάρχει ο απαιτούμενος συντονισμός. Η φωτιά ξεκίνησε λίγο πριν τις 19:00 χθες και άμεσα μετέβη στο σημείο πυροσβεστικό ελικόπτερο. Στη μάχη με τις φλόγες προστέθηκαν το πρωί τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα, που κάνουν ρίψεις νερού σε δύσβατες περιοχές.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο δήμαρχος Ιεράπετρας Θεόδοσης Καλαντζάκης με ανάρτησή του απηύθυνε έκκληση στους δημότες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:

"Παρακαλούνται οι δημότες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τις περιοχές του Φράγματος, της Καλαμαύκας, της Πρίνας, της Μακρυλιάς και των Μεσελέρων, όπως και να απομακρύνουν τα σταθμευμένα αυτοκίνητα από τα παραπάνω οδικά δίκτυα, προκειμένου να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των πυροσβεστικών οχημάτων, της Πολιτικής προστασίας, των υπηρεσιών του Δήμου και των εθελοντών προς τις εστίες της φωτιάς. Το μέτωπο είναι μεγάλο και προβλέπεται μια δύσκολη νύχτα, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ιδιαίτερα η περιοχή γύρω από το φράγμα, η Καλαμαύκα και οι Μεσελέροι κινδυνεύουν περισσότερο από τη φωτιά και χρειάζονται περισσότερη βοήθεια από όλους μας. Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν το έργο της κατάσβεσης, παρακαλούνται να προσέλθουν και ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων να συνεργαστούν με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τους Προέδρους των Κοινοτήτων και την Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, κα Μαρία Ρουμελιωτάκη".

