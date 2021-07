Κορινθία

Κορινθία: Απανθρακωμένος μέσα σε καμένο αυτοκίνητο (βίντεο)

Εικόνες φρίκης αντίκρισαν περαστικοί, που ειδοποίησαν τις Αρχές.

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν περαστικοί στην Κορινθία όταν εντόπισαν ένα καμένο αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν απανθρακωμένη η σορός του οδηγού.

Το περιστατικό συνέβη έξω από το χωριό Αθίκια προς το χωριό Χιλιομόδι το απόγευμα της Κυριακής και προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είναι ιερέας, εφημέριος της Αλμυρής Κορινθίας.

