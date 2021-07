Αχαΐα

Αχαΐα: Φωτιά στην περιοχή Ζήρια Αιγίου

Στην περιοχή έσ.πευσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί, για να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, που εκδηλώθηκε, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ζήρεια της Αιγιάλειας, στην Αχαΐα.

Στην περιοχή επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 14 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

