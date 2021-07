Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: συλλήψεις για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών

Συνελήφθησαν έξι άτομα που διακινούσαν παράνομα αλλοδαπούς έναντι αμοιβής στη Βόρεια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Πέμπτης, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Ημαθίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς, εντόπισαν τους έξι άνδρες να μεταφέρουν τους συνολικά 17 αλλοδαπούς έναντι χρηματικής αμοιβής.

Όπως διαπιστώθηκε, αρχικά οι δύο από τους συλληφθέντες, επιβίβασαν σε όχημα από περιοχή της Θεσσαλονίκης τέσσερις αλλοδαπούς, με σκοπό τη διευκόλυνση της παράνομης εξόδου τους από τη χώρα. Άλλοι δύο από τους συλληφθέντες επέβαιναν σε δεύτερο όχημα, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως προπομπό, για την αποφυγή τυχόν αστυνομικών ελέγχων.

Στη συνέχεια μετέφεραν τους αλλοδαπούς σε περιοχή της Καστοριάς, όπου τους ανέμεναν οι υπόλοιποι δύο συλληφθέντες, για την παραλαβή των ατόμων και τη περαιτέρω προώθησή τους στο εξωτερικό. Από την ίδια περιοχή παρέλαβαν και επιβίβασαν στα δύο οχήματα ακόμη 13 αλλοδαπούς, που είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν τα δύο οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για την παράνομη δραστηριότητά τους, όπως και έξι κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

