Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 45 κιλά κάνναβης (εικόνες)

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 27χρονο, μέλος οργανωμένου κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

Περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης κατέσχεσε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας 27χρονο, που φέρεται να είναι στέλεχος οργανωμένου κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα, στο κέντρο της πόλης, αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή συναδέλφων τους της Ο.Π.Κ.Ε ακινητοποίησαν για έλεγχο το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος και στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος και κατασχέθηκαν 2 ταξιδιωτικοί σάκοι με 23 δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 45 κιλών και 851 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με την Αστυνομία, αποτελεί στέλεχος οργανωμένου κυκλώματος εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην Ελλάδα από την Αλβανία και διακίνησής της κυρίως στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών, περί όπλων, αλλά και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς δεν είχε άδεια οδήγησης.

Σε έρευνες οικιών και στην κατοχή του συλληφθέντα, όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη δύο δέματα κάνναβης συνολικού βάρους 134,2 γραμμαρίων, ένα δέμα κοκαΐνης βάρους 14 γραμμαρίων, ένα πιστόλι, φυσίγγια και κάλυκες, μία σιδερογροθιά, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,4 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλαγές του και χρηματικό ποσό προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

