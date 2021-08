Χαλκιδική

Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων με τραυματίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες στην Χαλκιδική. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Χαλκιδική το πρωί της Κυριακής στο δεύτερο πόδι στο δρόμο προς Σιθωνία.

Δυο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στην είσοδο προς Σιθωνία στον δρόμο Μεταμόρφωση προς Νικήτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά οι επιβαίνοντες και των δύο οχημάτων.

Και τα 5 άτομα (3 στο ένα αυτοκίνητο και 2 στο άλλο) παρέλαβε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Πολυγύρου στη Χαλκιδική.

Το μποτιλιάρισμα στο σημείο είναι μεγάλο και η κυκλοφορίας διεξάγεται με αργούς ρυθμούς καθώς η κίνηση ήταν ήδη μεγάλη από κόσμο που πάει για μπάνιο. Όπως αναφέρει το Grtimes η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από περιπολικά και τροχονόμους που βρίσκονται στο σημείο.

Πηγή: Grtimes

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Ενώπιον της Δικαιοσύνης 100χρονος πρώην φρουρός σε στρατόπεδο των ναζί

Καύσωνας: Έκτακτη σύσκεψη υπό το φόβο μπλακ άουτ

Ρόδος: Μαχαίρωσε τη γυναίκα του επειδή του ζήτησε να χωρίσουν