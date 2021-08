Δωδεκανήσα

Φωτιά στη Ρόδο: παίρνει διαστάσεις λόγω των ανέμων (εικόνες)

Η ένταση των ανέμων δυσκολεύει τις προσπάθειες των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν από γης και αέρος.

Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική περιοχή, μεταξύ των χωριών Σορωνής και Θεολόγου.

Για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές καθώς και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Μέχρι τις 18:00 και παρά τις προσπάθειες, η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, εξαιτίας της έντασης των ανέμων που δεν βοηθούν το έργο της κατάσβεσης.

«Παρά την πάρα πολύ μεγάλη πυροσβεστική δύναμη» δεν ελέγχεται η φωτιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη. Σε δηλώσεις που έκανε στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, περιέγραψε πως «εκεί που πάει να σβήσει, γυρίζει από αλλού ο άνεμος και αναζωπυρώνεται».

Χαρακτήρισε το πύρινο μέτωπο «πάρα πάρα πολύ μεγάλο» και είπε ερωτηθείς για τα αίτια είπε πως «ξεκίνησε πολύ απλά και παρά την άμεση επέμβαση η φωτιά έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλη έκταση».

