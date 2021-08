Κιλκίς

Φωτιά στο Κιλκίς

Πυρκαγιά ξέσπασε στη δημοτική ενότητα Γαλλικού στο Κιλκίς το μεσημέρι της Τετάρτης.

(Φωτογραφία αρχείου)

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε χορτολιβαδική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού στο Κιλκίς.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με έντεκα οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με το Γραφείο Ενημέρωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στις 12:35 δεν απειλεί, μέχρι αυτή την ώρα, κατοικημένη περιοχή.

