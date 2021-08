Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Μήνυμα 112 για τις Κεχριές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Κεχριές είναι το 15ο χωριό που εκκενώνεται από την έναρξη της φωτιάς. Η πυροσβεστική δίνει "μάχη' με τις αναζωπυρώσεις. Στην περιοχή μεταβαίνει ο Τσίπρας.

Εκρηκτική είναι η κατάσταση στη βόρεια Εύβοια, από την μεγάλη φωτιά που έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές και συνεχίζει να απειλεί χωριά και οικισμούς, κάνοντας παράλληλα αποπνικτική και αφόρητη την κατάσταση.

Το πρωί της Πέμπτης δόθηκε εντολή από την Πυροσβεστική να εκκενωθούν οι Κεχριές, καθώς δύο μέτωπα κινούνται προς το χωριό.

Το ένα μέτωπο κινείται από τα χωριά Κουρκουλοί και Σκεπαστή νότια προς τις Κεχριές, ενώ παράλληλα ένα νέο μέτωπο κινείται βορειοανατολικά προς τις Κεχριές αλλά και νότια προς τη Δάφνη.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού Κεχριές

Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκε το 112, καθώς εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονται στις Κεχριές Ευβοίας να εκκενώσουν τώρα προς Μαντούδι.

Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις Κεχριές Ευβοίας εκκενώστε τώρα προς Μαντούδι. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στις #Κεχριές Ευβοίας εκκενώστε τώρα προς #Μαντούδι



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 5, 2021

Τις προηγούμενες ημέρες εκκενώθηκαν, με εντολή της Πυροσβεστικής, τα χωριά και οι οικισμοί Ρετσινόλακκος, Καλαμούδι, Χρόνια, Σηπιάδα, Κουρκουλοί, Σκεπαστή, Δαμιά, Όσιος Δαυίδ, Κούλουρος, Μαρούλι, Ροβιές και Παλαιοχώρι, Αμέλαντες και Κεραμειά. Στα περισσότερα χωριά, μετά την εκκένωσή τους, οι φλόγες πέρασαν μέσα από αυτά.

Στις πληγείσες περιοχές της βόρειας Εύβοιας, όπου συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά, μεταβαίνει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

Ειδήσεις σήμερα

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος την Πέμπτη (χάρτης)

Καιρός: καύσωνας με 45άρια και συννεφιά την Πέμπτη

Φωτιά στη Ρόδο: Άρχισε η καταγραφή των ζημιών - Τι πρέπει να κάνουν οι πληγέντες