Φωτιά στην Εύβοια: Πύρινος εφιάλτης

Οργανωνονται εκκενώσεις χωριών.

Μία ακόμα προσπάθεια να κρατήσουν τις φλόγες έξω από το χωριό Κουρκουλοί - για πολλοστή φορά τις τελευταίες μέρες- δίνουν οι πυροσβέστες στη Βόρειο Εύβοια. Ήδη ανασυγκροτήθηκαν οι δυνάμεις, ενισχύθηκαν και έχουν σχηματίσει μία ζώνη άμυνας καθώς η φωτιά δεν απέχει ούτε 200 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του χωριού.

Στο δυτικό μέτωπο οι φλόγες κινούνται ανεξέλεγκτα και οι οποιεσδήποτε προσπάθειες των πυροσβεστών να τις σταματήσουν μέσα στα διάφορα προσβάσιμα ρέματα δεν απέδωσαν. Δυτικά και βορειοδυτικά του Δρυμώνα το μέτωπο κινείται με μεγάλη ταχύτητα καίγοντας παρθένο δάσος. Η φωτιά κύκλωσε το χωριό Κούλουρος που έχει εκκενωθεί και συνεχίζει την πορεία της για το χωριό Μαρούλι που επίσης έχει εκκενωθεί.

Το άλλο μέτωπο, βόρεια του Δρυμώνα, κινείται στην κορυφογραμμή, στον Καβαλάρη, με πολύ γρήγορους ρυθμούς ενώ οι πυροσβέστες με τα χωματουργικά μηχανήματα που υπάρχουν εκεί προσπαθούν να δημιουργήσουν μία γραμμή άμυνας κατά μήκος του δρόμου από τους Καταρράκτες του Δρυμώνα προς το χωριό Κοκκινομηλιά που είναι δυτικά, ελπίζοντας πως σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσουν να συγκρατήσουν τις φλόγες.

Στην Αγία Άννα και τα υπόλοιπα χωριά οι κάτοικοι πήραν το μήνυμα πριν μία ώρα περίπου που τους πληροφορούσε ότι πρέπει να εκκενώσουν τα χωριά τους. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε αναμονή περιμένοντας να δουν ποια θα είναι η πορεία του ανέμου ενώ η φωτιά βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από το χωριό τους.

Οι παραθεριστές στην παραλιακή ζώνη της Αγίας Άννας, μετά το μήνυμα που πήραν στα κινητά τους τηλέφωνα αρχίζουν να αποχωρούν και ορισμένοι από αυτούς αποχωρούν ακόμη και από την θάλασσα. Ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι περιμένουν να δουν την εξέλιξη της φωτιάς για να πάρουν τις αποφάσεις τους καθώς η απόσταση της παραλιακής ζώνης από το μέτωπό της φωτιάς είναι περίπου στα 4 χιλιόμετρα.

Η εκκένωση και μεταφορά

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

«Για την ομαλή εκκένωση χωριών και οικισμών του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης- Αγ. Άννας και την έγκαιρη μεταφορά του πληθυσμού, εκμισθώνει:

Λεωφορεία, τα οποία ήδη μεταβαίνουν στις περιοχές.

Ξενοδοχεία και άλλους κατάλληλους χώρους υποδοχής, που θα φιλοξενήσουν τους κατοίκους των περιοχών που εκκενώνονται.

Διαμορφώνονται επίσης στεγασμένοι χώροι υποδοχής, όπως το κλειστό γήπεδο Χαλκιά- Αναστασιάδη του Δήμου Χαλκιδέων».

Επίσης στην ίδια ανακοίνωση η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δίνει στη δημοσιότητα και του τρόπους επικοινωνίας σημειώνοντας:

«Παρακαλούνται όσοι είναι αναγκαίο να κάνουν χρήση αυτών των χώρων να επικοινωνήσουν στα τηλ.: 2221.3.53891 Γραφείο Περιφερειάρχη, 2221.3.53690 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας, 6985734029 Μαριάννα Λιάσκου, 6947255261 Νίκος Κριτσίλης»

«Προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο και με πρωταρχικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όλος ο μηχανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συνδράμει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Παράλληλα, ενεργοποιούμε μεταφορικά μέσα για την ομαλή εκκένωση χωριών και οικισμών και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση του πληθυσμού» σημειώνει ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός σε δήλωση του.

Ο ίδιος απευθύνει «θερμή παράκληση προς όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διευκολύνουν το έργο της Πυροσβεστικής και όλων των Σωμάτων Ασφαλείας». Σημειώνεται πως μεταξύ των κατοίκων ιδιαίτερα στις περιοχές που ζητείται η εκκένωση τους υπάρχει αναστάτωση και σημειώνονται αντιδράσεις καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι αρνούνται να φύγουν από τα σπίτια τους ή ακόμη και από τις κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις δημιουργώντας όμως με αυτό τον τρόπο σύνθετα προβλήματα.

ΠΗΓΗ: eviathema.gr

