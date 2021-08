Λακωνία

Φωτιά στην Μάνη: Μεγάλες ζημιές και εκκένωση κοινοτήτων

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά. Εκκενώθηκε και ένα κάμπινγκ.



Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στις περιοχές Καστάνια και Καρυούπολη, στον Δήμο Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, και στα δύο σημεία επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 25 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η Πυροσβεστική εισηγήθηκε την εκκένωση των κοινοτήτων Βαθύ, Καμάρες, Κρήνη, Γέρμα, Καρέα, Κρυονέρι και Σκαμνάνι, ενώ νωρίτερα είχε υπάρξει εισήγηση για την προληπτική εκκένωση των κοινοτήτων, Μυρσίνη, Κονάκια και Σιδηρόκαστρο.

Πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι έγινε εκκένωση ενός κάμπινγκ στην περιοχή Μαυροβούνι όπου μέσα σε αυτό υπάρχουν τουλάχιστον 500 άνθρωποι, και πιο συγκεκριμένα παιδιά και γονείς.

«Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση με τη φωτιά σε περιοχές του Δήμου της Ανατολικής Μάνης και μπορώ να πω ότι τα πράγματα εξακολουθούν να είναι κρίσιμα», τόνισε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης.

Όπως εξήγησε, σχετικά με την εξέλιξη της φωτιάς, «η πυρκαγιά πέρασε κατά τη διάρκεια της νύχτας από την περιοχή του Σιδηρόκαστρου, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε σπίτια και στη συνέχεια κατέβηκε προς την περιοχή της Μυρσίνης». «Τώρα, υπάρχει ένα μέτωπο πάνω από την περιοχή του Καρέα, κοντά στη Γέρμα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις προληπτικές εκκενώσεις κοινοτήτων που έγιναν στην περιοχή, ο κ. Βερούτης σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «εκτός από τους κατοίκους απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και επισκέπτες που φιλοξενούνταν σε καταλύματα και μάλιστα στην επιχείρηση αυτή συνέδραμαν και στελέχη του Λιμενικού, ενημερώνοντας τους πολίτες».

Σχετικά με την εξέλιξη της πυρκαγιάς ο αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι «παραμένουμε σε εγρήγορση», συμπληρώνοντας πως «ως περιφέρεια συνδράμουμε το έργο της Πυροσβεστικής με τη διάθεση μηχανημάτων έργου και υδροφόρων».