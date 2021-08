Φωτιά στην Ηλεία: νέες εστίες και εκκενώσεις οικισμών

Ζάκυνθος

Η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Καίγεται το παρθένο δάσος της Νεμούτας. Εντολή για εκκένωση τριών όμορων χωριών.



Νέες εκκενώσεις οικισμών στην Ηλεία καθώς η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Παράλληλα, νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στη Βαρβάσαινα.

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε για μια ακόμη φορά το 112, όπου δόθηκε εντολή εκκένωσης στους οικισμούς Βίλλια, Τσαπαρέικα και Νεμούτα. Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στα Βίλλια, Τσαπαρέικα ή Νεμούτα Ηλείας εκκενώστε τώρα προς Αχλαδινή»



Οι φλόγες έχουν φουντώσει επικίνδυνα εξαιτίας των ανέμων και πλέον πλησιάζουν το Κολίρι. Νωρίτερα, πυροσβεστικό όχημα στην περιοχή ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί δύο πυροσβέστες ευτυχώς ελαφρά.

Στο χωριό Κολίρι από το νωρίς το μεσημέρι πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Χθες είχε ζητηθεί, θυμίζουμε, και η εκκένωση των οικισμών: Βασιλάκι, Υψηλό, Άσπρα Σπίτια, Ξηρόκαμπο, Αμπάρι, Άνω-Κάτω Λούβρο, Κρυονέρι, Λάλα, Δούκα, Λάσδικα.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, έχουν καεί σπίτια και επιχειρήσεις.

