Φωτιά στην Εύβοια: Νέο πύρινο μέτωπο προς Αιδηψό

Εκκενώσεις σε μοναστήρι και κατασκήνωση. Οι φλόγες κύκλωσαν Μετόχι και Σπαθάρι. Δύσκολη νύχτα σε Φαράκλα και Ροβιές.



Στην άμεση απομάκρυνση όλων των παιδιών από τις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης Χαλκίδας προχωρά πλέον η αστυνομία έπειτα από εντολή της Πυροσβεστικής. Οι κατασκηνώσεις της Μητρόπολης βρίσκονται 7 χιλιόμετρα μετά τις Ροβιές, λίγο πριν από τα Ηλία, στο δρόμο προς την Αιδηψό.

Την ίδια στιγμή δόθηκε εντολή να εκκενωθεί και η γυναικεία Μονή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, η οποία βρίσκεται στην ίδια ακριβώς περιοχή, σε δασική περιοχή, με την φωτιά να καίει ανεξέλεγκτη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ώρα κατά την οποία το μέτωπο πέρασε το δρόμο που οδηγεί από τις Ροβιές στην Αιδηψό σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική και την Αστυνομία να προχωρήσουν σε νέες προληπτικές εκκενώσεις.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι στη Φαράκλα μετρούν τις πληγές τους. Οι φλόγες πέρασαν στο χωριό και πολλοί από αυτούς αναζήτησαν διέξοδο προς άλλες περιοχές, όπως το χωριό της Ζωοδόχου Πηγής, αλλά οι δρόμοι ήταν αδιάβατοι. Καμένες κολώνες και καλώδια ηλεκτρικού, καμένοι κορμοί δέντρων, μαζί με πυκνούς καπνούς, αλλά και τμήματα που φλέγονταν δεν επέτρεπαν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Από την πλευρά του Αιγαίου, μετά τη Φαράκλα η φωτιά πήρε νότια πορεία προς την Κεντρική Εύβοια και πλέον έχει κυκλώσει τα χωριά Μετόχι και Σπαθάρι, η εκκένωση των οποίων μαζί με το Μαντούδι και το Προκόπι είχε διαταχθεί πολλές ώρες πριν.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι παρά τις εντολές για εκκένωση της περιοχής έχουν παραμείνει να υπερασπιστούν τις περιουσίες τους. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις επεμβαίνει και η Αστυνομία.

«Οι ώρες που ζούμε είναι εφιαλτικές. Παντού υπάρχουν φλόγες και αποκαΐδια. Μέσα και έξω από τα χωριά. Άνθρωποι πανικόβλητοι που τρέχουν να σωθούν» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτρης Βετσονούρης, επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας στο Προκόπι, ο οποίος μέρα-νύχτα βρίσκεται κοντά σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη.

Όπως ο ίδιος σημειώνει, «η φωτιά έχει μπει σχεδόν μέσα σε όλα τα χωριά και έχει πάρει κατεύθυνση προς το Προκόπι». Επιπροσθέτως, αναφέρει πως «κάτοικοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα από τους πολλούς καπνούς και την αποπνικτική ατμόσφαιρα και τους μεταφέρουμε στο Κέντρο Υγείας Προκοπίου, μιας και το Κέντρο Υγείας στο Μαντούδι έχει κλείσει μετά τη διαταγή για την εκκένωση της περιοχής».

Δύσκολη νύχτα σε Φαράκλα και Ροβιές

Δύσκολη και πολύ μακρά είναι η νύχτα για τους κατοίκους στη Φαράκλα της Β. Εύβοιας αλλά και των Ροβιών. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι φλόγες μπήκαν στο χωριό Φαράκλα, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να προλάβουν τις καταστροφές.

Στις Ροβιές το μέτωπο της φωτιάς που κατέβηκε από το Δρυμώνα -είχε φτάσει εκεί τις προηγούμενες μέρες - «πολιορκούσε» για ώρες την περιοχή δυτικά και πέρασε τον δρόμο που οδηγεί από τις Ροβιές στην Αιδηψό, ο οποίος ήταν «γραμμή άμυνας» για τους πυροσβέστες και πλέον όχι μόνο κατευθύνεται προς τη θάλασσα, αλλά πήρε και ανατολική πορεία και κατευθύνεται στον οικισμό.

Έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν να προλάβουν και να περιορίσουν τις καταστροφές. Σε ό,τι αφορά το μέτωπο στη Λιμνη της Εύβοιας, συνέχισε και σταμάτησε μόνο όταν έφτασε στη θάλασσα.

Πάνω από 1000 πολίτες απεγκλωβίστηκαν από τη Λίμνη και την παραλία Κοχύλι

Συνολικά 1.130 άτομα έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια από τη Λίμνη Ευβοίας και την παραλία Κοχύλι, εξαιτίας της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, μετά τους 650, ακόμη 480 άτομα επιβιβάστηκαν από το λιμάνι της Λίμνης στο φέρι μποτ «ΠΑΡΑΛΟΣ» και μεταφέρθηκαν ασφαλείς στο λιμάνι της Αιδηψού. Σημειώνεται ότι στο λιμάνι της Λίμνης Ευβοίας παραμένει το φέρι μποτ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ» για να συνδράμει στην απομάκρυνση τυχόν άλλων πολιτών.

