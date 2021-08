Μεσσηνία

Φωτιά στην Μεσσηνία: Πύρινο μέτωπο στην Μέλπεια

Στην διάρκεια της νύχτας πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες. Στην μάχη ρίχτηκαν και εναέρια μέσα.



Παραμένει σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε δασική έκταση στην περιοχή Μέλπεια, στην Μεσσηνία.

Καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις – 95 πυροσβέστες με 25 οχήματα και τρία πεζοπόρα τμήματα– έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας πραγματοποιεί ρίψεις νερού ελικόπτερο.

Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης βοηθούν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το πύρινο μέτωπο στην περιοχή της Τσακώνας συνεχίζει να κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά του και να επεκτείνεται με τους ισχυρούς ανέμους.

Σε εξέλιξη βρισκόταν και χθες η πυρκαγιά στον ορεινό όγκο του Μαγκλαβά, στην ευρύτερη περιοχή του Βλαχόπουλου, όπου από χθες ξεκίνησαν εργασίες από μηχανήματα της ΠΕ Μεσσηνίας για τη διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης, ώστε να ανακοπεί το μέτωπο και να μην απειλήσει το Χατζή στη Δημοτική Ενότητα Βουφράδων του Δήμου Μεσσήνης, όπου το κατεύθυναν οι άνεμοι.

Μάλιστα όπως ενημέρωσε την εφημερίδα “Ελευθερία” ο αντιδήμαρχος Μεσσήνης, Τάσος Παπαγεωργίου, πυροσβεστικά οχήματα και εποχικοί πυροσβέστες του δήμου είχαν συγκεντρωθεί από το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Χατζή και παρέμεναν σε ετοιμότητα όλη τη μέρα σήμερα και θα συνεχίσουν και τη νύχτα. Σημειώνεται ότι νωρίτερα μέσα στη μέρα έγινε αναζωπύρωση σε εστία προς την πλευρά των Κρεμμυδίων.

