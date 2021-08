Λακωνία

Φωτιά στη Μάνη: Σε δύσβατη περιοχή το κύριο μέτωπο

Σε εξέλιξη η φωτιά στην ανατολική Μάνη. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην ανατολική Μάνη της Λακωνίας, με το κύριο μέτωπο να καίει στην ορεινή και δύσβατη περιοχή της Δεσφίνας.

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνται από 62 πυροσβέστες με 23 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Επίσης, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

