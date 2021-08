Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Δύο τραυματίες

Διακομίστηκαν στο Κλεντρο Υγείας Ιστιαίας

Με κατάγματα τραύματα προσήλθαν στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας ένας 38χρονος και ενας 16χρονος απο το μέτωπο της φωτιάς στην Εύβοια

Συγκεκριμένα:

Κύπριος πυροσβέστης 38 ετών, με μικρό ρωγμώδες επίμηκες κάταγμα στη διάφυση της κνήμης, χωρίς λύση του φλοιού (κάταγμα εκ πλήξεως). Έγινε ακινητοποίηση, δεν χρήζει διακομιδής.

16χρονος από το Ασμήνιο, με κάταγμα εγγύς φάλαγγας αριστερού δείκτη χειρός. Αντιμετωπίστηκε και αποχώρησε.