Φωτιά στην Εύβοια: αδιάκοπη μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Προβληματίζουν οι αναζωπυρώσεις που τείνουν να γίνουν ενιαία μέτωπο, απειλώντας χωριά. Σε ποια σημεία δίνονται μάχες με τις φλόγες.

Ελληνικά, Αγριοβότανο, Ασμήνι, Γαλατσώνα και Αβγαριά τα νέα σημεία που τις τελευταίες ώρες στη βόρεια Εύβοια προκαλούν ανησυχία καθώς οι αναζωπυρώσεις γίνονται μέτωπο και προκαλούν καταστροφές, απειλώντας χωριά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τους εθελοντές, αλλά και τη διεθνή βοήθεια μαζί με τα εναέρια μέσα προσπαθούν να ελέγξουν τις αναζωπυρώσεις και να προλάβουν την επέκταση των μετώπων.

Ταυτόχρονα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη το μέτωπο στους Καματριάδες, όπου δίνεται ένας ακόμη αγώνας για να μην επεκταθεί περαιτέρω.

Μέχρι και τώρα σε απόκρημνες πλαγιές τα εναέρια μέσα και τα πεζοπόρα τμήματα δίνουν πραγματική μάχη για να σβήσουν τις φλόγες και να περιορίσουν τον κίνδυνο, που προκλήθηκε μετά από την αναζωπύρωση στη Σήμια καθώς δημιουργήθηκε ένα νέο μέτωπο που κινήθηκε βόρεια προς το «Τελέθριο».





Συγχρόνως στο άλλο μέτωπο από τους Καματριάδες προς Γαλατσάδες και τα Καμάρια χρειάστηκαν απανωτές παρεμβάσεις των εναέριων μέσων αλλά και των επίγειων δυνάμεων από το μεσημέρι και μετά για να μπορέσει το μέτωπο να απωλέσει τη δυναμική του.

Μικρότερες αναζωπυρώσεις, σημειώθηκαν στη Γαλατσώνα, στο Πευκί, στις Γούβες και το Καστρί, ενώ την παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων χρειάστηκαν τα Βασιλικά και το Ψαροπούλι.

Αργά το απόγευμα χρειάστηκε να συγκεντρωθούν πυροσβεστικές δυνάμεις ανάμεσα σε Αγριοβότανο και Ελληνικά, προς την πλευρά του Αιγαίου, απέναντι από το Ποντικονήσι, για να αντιμετωπίσουν ένα νέο μέτωπο που δημιουργήθηκε στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας ανοίχτηκαν πολλά χιλιόμετρα αντιπυρικών ζωνών με χωματουργικά μηχανήματα βοηθώντας στο έργο της πυρόσβεσης και περιορίζοντας τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

Παράλληλα τα προβλήματα και οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα χωριά του δήμου Μαντουδίου-Λίμνης και Αγίας Άννας.





Τρούπι, Καλύβια, Σπαθάρι, Μυρτιά αλλά και στο όρος Καντήλι οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, οι παρεμβάσεις συνεχίζονται ώστε να αποτραπεί η πιθανότητα να ξεφύγει η φωτιά μετά το όρος Καντήλι.

