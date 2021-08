Θεσσαλονίκη

Νέστος: Νεκρός βρέθηκε ο 22χρονος που έκανε βουτιά στον ποταμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον νεαρό που είχε εξαφανιστεί μετά από βουτιά στον ποταμό Νέστο.

Εντοπίστηκε λίγο μετά τις 9:00 σήμερα το πρωί το άψυχο σώμα του 22χρονου, ο οποίος αγνοούνταν από τις 4 Αυγούστου, μετά από βουτιά στο ποτάμι.

Το σώμα του ξεβράστηκε από την πλευρά του Στρατοπέδου, στο τσιμεντένιο φράγμα που έχει στις πόρτες από την πλευρά της Καβάλας αναφέρει η Φωνή της Ξάνθης.

Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ όπου έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να περισυλλέξουν το άψυχο κορμί του άτυχου νέου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τάσος Ισαάκ: σαν σήμερα δολοφονείται άνανδρα στα Κατεχόμενα

Ηράκλειο: 18χρονος κατήγγειλε γιατρό για ασέλγεια

Ιακωβίδης στον ΑΝΤ1: Θέλω να βοηθήσω και άλλους συναθλητές μου (βίντεο)