Κορονοϊός - Ζάκυνθος: Ακυρώνεται η παράταση του μίνι lockdown

Δεν θα εφαρμοστεί τελικά η παράταση του μινι lockdown στην Ζάκυνθο, η οποία θα έμπαινε σε εφαρμογή από σήμερα.



Όπως δήλωσε στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπουλου, η κατάσταση επανεξετάστηκε από τους ειδικούς και ελήφθη αυτή η απόφαση.

Σε αντίστοιχη δήλωση προχώρησε ο βουλευτής Ζακύνθου της Νέας Δημοκρατίας, Διονύσης Ακτύπης, ο οποίος κάνει λόγο για άρση περιορισμών έπειτα από εισήγηση για επανεξέταση δεδομένων. «Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον υπουργό επικράτειας κ. Γεραπετρίτη Γεώργιο και τον ΓΓ του υπουργείου υγείας κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο για το γεγονός ότι αξιολόγησαν εκ νέου τα επιδημιολογικά δεδομένα της Ζακύνθου και οδηγηθήκαμε στην άρση των περιορισμών μετά την εισήγηση μου για επανεξέταση των δεδομένων», ανέφερε.

Χθες είχε ανακοινωθεί παράταση των περιοριστικών μέτρων σε Ζάκυνθο και Χανιά μέχρι τις 18 Αυγούστου. Ωστόσο στη συνέχεια, κατόπιν επικοινωνίας της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με κυβερνητικούς παράγοντες, επανεκτιμήθηκε η κατάσταση για το νησί του Ιονίου κι αποφασίστηκε η άρση των περιοριστικών μέτρων, δηλαδή της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τη 01:00 έως τις 06:00 και της αναπαραγωγής μουσικής καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας.

