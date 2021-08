Αρκαδία

Φωτιές στην Πελοπόννησο: συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής σε Γορτυνία, Αρχαία Ολυμπία και Ανατολική Μάνη ώστε να αντιμετωπίζουν άμεσα τις όποιες αναζωπυρώσεις.

Επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν στην Γορτυνία Αρκαδίας, σε περιοχές του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία και στην Ανατολική Μάνη, ώστε να αντιμετωπίζουν άμεσα τις όποιες μικρές αναζωπυρώσεις μπορεί να εκδηλώνονται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην Γορτυνία και στην Αρχαία Ολυμπία επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα με 35 πυροσβέστες και 14 οχήματα από την Τσεχία, με 240 πυροσβέστες και 60 οχήματα από τη Γαλλία, με 244 πυροσβέστες και 56 οχήματα από τη Γερμανία και με 40 πυροσβέστες και 13 οχήματα από Αυστρία.

Επίσης, στην περιοχή βρίσκεται και το κινητό επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος», ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης συνεχίζουν και εκεί να επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αποτρέπουν την εκδήλωση αναζωπυρώσεων, ενώ στην περιοχή Δρυάλια της Λακωνίας, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.

