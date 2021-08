Κοινωνία

Φωτιές: συνεχίζουν να επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στα μέτωπα της Πελοποννήσου

Ολονύχτιες επιχειρήσεις κατάσβεσης στις διάσπαρτες εστίες φωτιάς σε δύσβατες περιοχές, για να μην προκληθούν αναζωπυρώσεις.

Όλη την νύχτα επιχειρούσαν και συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα πεζοπόρα τμήματα στη Γορτυνία, ώστε οι μικρές και διάσπαρτες εστίες φωτιάς, κυρίως σε δύσβατα σημεία, να μην προκαλέσουν αναζωπυρώσεις. Πάντως, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Μαζί με τους πυροσβέστες έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν αναζωπυρώσεις ήταν και εξακολουθούν να είναι και οι κάτοικοι της περιοχής, που βρίσκονται γύρω από τους οικισμούς.

Παράλληλα, στόχος των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να αποτρέψουν τον κίνδυνο εκδήλωσης αναζωπυρώσεων και τις θερμές ώρες της ημέρας, οπότε αυξάνεται η ένταση των ανέμων.

Ο δήμαρχος Γορτυνίας, Ευστάθιος Κούλης, μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» και τόνισε πως η κατάσταση στην περιοχή είναι πολύ βελτιωμένη, δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα φωτιάς, αλλά η εικόνα που παρουσιάζει πλέον η περιοχή μετά την καταστροφική φωτιά είναι δραματική.

Ανατολική Μάνη

Και στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας και συνεχίζουν να επιχειρούν, κυρίως σε ορεινές περιοχές, για να αποτρέψουν τον κίνδυνο πιθανών αναζωπυρώσεων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, με κατηγορία κινδύνου 4, για την Περιφερειακή Ενότητα της Λακωνίας.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν, με σχετικές αποφάσεις του γγ Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, περιοχές σε πέντε δήμους της Πελοποννήσου, οι οποίες επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Ειδικότερα, πρόκειται για περιοχές που ανήκουν στους Δήμους, Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Ανατολικής Μάνης, Οιχαλίας και Πύλου-Νέστορος.

Ηλεία

Επίσης, στην Ηλεία οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής ήταν και είναι σε ετοιμότητα, ενώ σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, Βασίλη Γιαννόπουλο, «σήμερα αναμένονται στην Ηλεία 187 πυροσβέστες από τη Γερμανία με 37 οχήματα, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στην Αρχαία Ολυμπία».





