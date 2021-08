Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πυροσβεστικός φραγμός στα σύνορα με την Αρκαδία για να μην περάσει η φωτιά που καίει στη Γορτυνία. Συνεχείς αναζωπυρώσεις σε περιοχές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Πυροσβεστικές δυνάμεις και μηχανήματα έργου εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στα διοικητικά όρια Ηλείας-Αρκαδίας, ώστε να μην περάσει σε περιοχές της Ηλείας, συγκεκριμένα σε περιοχές του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, η πυρκαγιά που καίει στη Γορτυνία.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται σε περιοχές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας επιχειρούν συνεχώς, ώστε να αντιμετωπίζουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις που μπορεί να εκδηλωθούν, ιδιαίτερα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

