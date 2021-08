Κοζάνη

Πτολεμαΐδα: Καταγγελία για επίθεση ιερέα σε ΑμΕΑ

Αναίτια επίθεση κατά τη διάρκεια τέλεσης μνημοσύνου.

Επίθεση ιερέα σε ΑμΕΑ, καταγγέλλουν γονείς στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης. Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη, μετά από το απαράδεκτο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε πριν από λίγες μέρες στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες του GRTimes πριν από λίγες μέρες, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δυτικής Μακεδονίας, ο ιερέας επιτέθηκε φραστικά σε βάρος ατόμου ΑμεΑ μέσα στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Πτολεμαΐδος, κατά την διάρκεια της τέλεσης μνημόσυνου. Το αποτέλεσμα από την αποτρόπαια πράξη ήταν το παιδί να εγκαταλείψει τρέχοντας την εκκλησία ξεσπώντας σε κλάματα.

Πρόεδρος Συλλόγου: Δεν επιτρέπονται τέτοιες συμπεριφορές

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δυτικής Μακεδονίας Στυλιανός Αντωναρίδης ανέφερε στο GRTimes ότι «ο ιερέας επιτέθηκε φραστικά στο παιδί, χωρίς να υπάρξει η παραμικρή αφορμή μέσα στον χώρο της εκκλησίας. Τέτοια φαινόμενα είναι προφανώς μεμονωμένα και δεν αρμόζουν στις διδαχές της πίστης μας. Απαράδεκτο περιστατικό, δεν επιτρέπονται τέτοιες συμπεριφορές από εκπροσώπους της αγάπης και της αλληλεγγύης. Το λιγότερο που θα πρέπει να κάνει ο ιερωμένος είναι να ζητήσει συγνώμη, για την επιεικώς απρεπή συμπεριφορά του, από το ίδιο το παιδί όσο και από την οικογένειά του».».

Τι λέει η οικογένεια

Η οικογένεια του παιδιού συγκρατήθηκε από τους παρευρισκόμενους στην τελετή για να μην απαντήσει στην απρεπή συμπεριφορά του Ιερέα μέσα στον ιερό χώρο της εκκλησίας, ενώ αναμένει να ζητήσει συγνώμη από το παιδί τους αλλά και τους ίδιους. Σύμφωνα με πληροφορίες η οικογένεια αναμένει την εξέλιξη της υπόθεσης για να δει αν θα κινηθεί διαφορετικά σε περίπτωση που δεν υπάρξει επίσημη θέση από την Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου.

Ο ιερέας αρνήθηκε να μιλήσει

Σε επικοινωνία που επιδίωξε το GRTimes με τον ιερέα, ο οποίος φέρεται να είναι ο πρωταγωνιστής του περιστατικού, αρνήθηκε να απαντήσει και να αναφέρει την δική του θέση για το συμβάν.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες των κατοίκων της περιοχής δεν είναι η πρώτη φορά που ο εν λόγω Ιερέας υποπίπτει σε απρεπή συμπεριφορά.

