Λέσβος

Λέσβος: Στη φυλακή 70χρονος για βιασμό 34χρονης ΑμΕΑ

Φρίκη προκαλεί η καταγγελία της κοπέλας. Ομόφωνη η απόφαση για προφυλάκιση του κατηγορούμενου.

Ένας 70χρονος συνελήφθη την περασμένη Δευτέρα 19 Ιουλίου -όπως έγινε γνωστό σήμερα- κατηγορούμενος για βιασμό 34χρονης γυναίκας με αναπηρία.

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία της 34χρονης, ενώ από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης όπου παραπέμφθηκε ο 70χρονος, του απαγγέλθηκε η βαρύτατη κακουργηματική κατηγορία του βιασμού και της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσιες πράξεις.

Μετά την απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο κατηγορούμενος προφυλακίστηκε.

