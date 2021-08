Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλες με πολλά αυτοκίνητα (βίντεο)

Αλλεπάλληλες συγκρούσεις οχημάτων στην Περιφερειακή Οδό.

Η βροχή, το πρωί του Σαββάτου, στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης έφερε πολλαπλές συγκρούσεις οχημάτων, με τη μεγαλύτερη αυτή στο τούνελ με κατεύθυνση προς δυτικά.

Γύρω στις 07:30 ένα αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καραμπόλα τουλάχιστον 10 αυτοκινήτων. Υπάρχουν αναφορές ακροατών στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για 14 οχήματα. Αναφέρθηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός.

Λίγη ώρα αργότερα στο ίδιο ρεύμα πριν το τούνελ σημειώθηκαν άλλες δύο συγκρούσεις. Μία πριν την έξοδο για Πυλαία τεσσάρων οχημάτων και μία μετά την έξοδο Πυλαίας δύο αυτοκινήτων.

Λίγο πριν τις 09:00 ένα αγροτικό εξετράπη της πορείας του, δίπλωσε και βρίσκεται κάθετα στο οδόστρωμα καταλαμβάνοντας το δεξί και αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας. Λίγα μέτρα μετά ένα όχημα εξετράπη της πορείας τους και ανετράπη.

Στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς ανατολικά συγκρούστηκαν τέσσερα οχήματα στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων.

