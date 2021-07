Θεσπρωτία

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα στο ίδιο σημείο που έγινε το δυστύχημα πριν λίγες ώρες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καραμπόλα με τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά. Στο ίδιο σημείο έγινε τροχαίο το πρωί με δυο νεκρούς.

Σοβαρό τροχαίο από καραμπόλα τριών αυτοκινήτων και τρεις τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στην επαρχιακή οδό Καβαλλαρίου – Αγίου Βασιλείου, στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε 500 μ. πριν τον Άγιο Βασίλειο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άντρες και πιο ελαφρά μία γυναίκα και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι, ο ένας άνδρας και η γυναίκα επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι το τροχαίο έγινε στο ίδιο σημείο όπου το πρωί έχασαν δύο άνθρωποι τη ζωή τους, μετά από σύγκρουση.

Επί τόπου βρέθηκαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έξι άτομα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τα άτομα που τραυματίστηκαν από την καραμπόλα.

Στο σημείο κλήθηκαν και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Δυνάμεις της Αστυνομίας απέκλεισαν τον δρόμο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και έδιναν οδηγίες τους οδηγούς.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεπιστημιακή αστυνομία: Οι πίνακες με όσους πληρούν τα προσόντα για πρόσληψη

Φονική μετωπική σύγκρουση τρακτέρ – φορτηγού (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Καβγάς οδηγών κατέληξε σε πυροβολισμό (εικόνες)