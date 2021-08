Ηράκλειο

Ηράκλειο: αυτοϊκανοποιήθηκε έξω από ταβέρνα γιατί δεν του άνοιγαν!

Η συνέχεια είναι ακόμη πιο απίστευτη. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που τον άφησε ελεύθερο, αλλά το μεσημέρι του ξαναπέρασαν χειροπέδες για άλλα αδικήματα.

Ένα αδιανόητο περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν 35χρονο άνδρα σημειώθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου ο οποίος αφού συνελήφθη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, αφέθηκε ελεύθερος και στη συνέχεια συνελήφθη ξανά για κλοπές!

Όλα έγιναν χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης όταν ο 35χρονος πήγε έξω από μία ταβέρνα. Η επιχείρηση εκείνη την ώρα ήταν κλειστή ωστόσο μέσα ήταν μία γυναίκα η οποία καθάριζε τον χώρο.

Εκείνος, σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti άρχισε να της ζητάει χρήματα λέγοντάς της παράλληλα να του ανοίξει την πόρτα. Εκείνη φυσικά δεν άνοιξε και τότε ο 35χρονος, άρχισε να αυτοϊκανοποιείται μπροστά στη τζαμαρία της επιχείρησης και μπροστά στα έκπληκτα μάτια της γυναίκας.

Ενημερώθηκε η αστυνομία η οποία άμεσα συνέλαβε τον 35χρονο. Λίγες ώρες αργότερα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος όμως φαίνεται πως δεν έβαλε μυαλό.

Το μεσημέρι της ίδιας μέρα συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ καθώς όπως διαπιστώθηκε, είχε νωρίτερα διαπράξει δύο κλοπές σε σπίτι και επιχείρηση.

