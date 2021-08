Ευρυτανία

Σεισμός στο Καρπενήσι

Λόγω του χαμηλού εστιακού βάθους ο σεισμός έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.



Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:43 στο Καρπενήσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 22 χλμ ανατολικά, βορειοανατολικά του Καρπενησίου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 9,7 χλμ, γι αυτό και έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγη ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 22.09 ακολούθησε και δεύτερος σεισμός, μεγέθους 3,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος στα 10 χλμ.

Νωρίτερα, σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της Τήλου.

