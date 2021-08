Φωτιά στην Εύβοια

Εύβοια

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση. Στη μάχη έχουν ριχτεί και εναέρια μέσα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Μετόχι Καρύστου Εύβοιας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τη φωτιά δεν κινδυνεύουν κατοικίες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

