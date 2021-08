Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: σύλληψη νεαρού για θανάτωση σκύλου με μαχαίρι

Ο νεαρός αρνήθηκε να συνεργαστεί με τους αστυνομικούς που διερευνούσαν την υπόθεση και τράπηκε σε φυγή, για να συλληφθεί λίγο αργότερα.

‘Ένας 25χρονος, ο οποίος ενέχεται σε υπόθεση θανάτωσης ζώου, συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς, παρουσία πταισματοδίκη, σε περιοχή του δήμου Χαλκηδόνας στη Θεσσαλονίκη.

‘Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών ο συλληφθείς, τα ξημερώματα της 20ης Αυγούστου επιτέθηκε με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου σε σκύλο ιδιοκτησίας 65χρονου. Στη συνέχεια, επιτέθηκε και ο σκύλος ιδιοκτησίας του, με αποτέλεσμα τη θανάτωσή του ζώου του 65χρονου.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από τις Αρχές ο 25χρονος αρνήθηκε να συνεργαστεί με τους αστυνομικούς και τράπηκε σε φυγή.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων, ενώ του επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 30.900 ευρώ που αφορούν στην προαναφερόμενη νομοθεσία. Ο 25χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

