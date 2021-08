Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Συνελήφθη με 170 αμπούλες αερίου γέλιου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα έγιναν στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, εκεί που υπάρχουν τα νυχτερινά κέντρα της περιοχής.

Ένας αλλοδαπός συνελήφθη σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, στον Λαγανά Ζακύνθου, από αστυνομικούς της Ασφαλείας, για παράνομη κατοχή αμπουλών αερίου γέλιου.

Όλα έγιναν στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, εκεί που υπάρχουν τα νυχτερινά κέντρα της περιοχής, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν τον αλλοδαπό που είχε στην κατοχή του, προς πώληση, συνολικά 170 αμπούλες αερίου γέλιου (Laugh ing Gas).

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ζακύνθου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις τώρα:

Γεωργιάδης: οι ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούν να πάνε πουθενά

Φωτιά στα Βίλια: νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο

Χαρδαλιάς: Επέστρεψε στα καθήκοντά του μετά το ισχαιμικό επεισόδιο