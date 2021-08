Ζάκυνθος

Ζάκυνθος - Ηλεκτροπληξία: Για νεκροψία - νεκροτομή στην Πάτρα η σορός του παιδιού

Νομικά κατά των υπευθύνων του ξενοδοχείου σκοπεύει να κινηθεί η οικογένεια του αγοριού.

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία στην Πάτρα θα μεταφερθεί, σήμερα, η σορός του 9χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία το βράδυ του Σαββάτου στο Τσιλιβή Ζακύνθου, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή από ιατροδικαστή, για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Υπενθυμίζει ότι το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, το άτυχο παιδί έπαιζε “κρυφτό” με την παρέα του, όταν αποφάσισε να κρυφτεί πίσω από κεντρική μονάδα κλιματισμού ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να υποστεί ηλεκτροπληξία και να χάσει τη ζωή του.

Η οικογένεια του παιδιού θα κινηθεί δικαστικά σε βάρος κάθε εμπλεκόμενου. Έχει ορίσει ήδη δικηγόρο, ο οποίος μίλησε στην στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”. Αυτό που υποστηρίζουν αρχικά είναι πως δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο χώρος με τις εγκαταστάσεις του κλιματισμού να είναι προφυλαγμένος, μη προσβάσιμος δηλαδή στον οποιοδήποτε, ισχυρίζονται ότι δεν λειτούργησαν συστήματα ασφαλείας, ώστε να διακοπεί η παροχή ρεύματος και κάνουν λόγο για αμέλεια από πλευράς των υπευθύνων του ξενοδοχείου. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος του ξενοδοχείου.

