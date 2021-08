Χαλκιδική

Χαλκιδική: εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου

Ως δράστες συνελήφθησαν δυο Αλβανοί οι οποίοι εισέβαλλαν στο σπίτι του 76χρονου.

Την εξιχνίαση ληστείας που διαπράχθηκε σε βάρος 76χρονου, μέσα στο σπίτι του, στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ως δράστες συνελήφθησαν και κρατούνται δύο άνδρες, 23 και 26 ετών, με καταγωγή από την Αλβανία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ληστεία έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν οι δράστες - έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους - εισέβαλλαν στο σπίτι του θύματος, πιθανότατα από ανασφάλιστο παράθυρο ή πόρτα.

Ασκώντας βία εναντίον του ηλικιωμένου, όπως κατήγγειλε ο ίδιος, απέσπασαν 1.340 ευρώ, και εξαφανίστηκαν.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πολυγύρου έφτασαν στα ίχνη των δύο φερόμενων δραστών και τους συνέλαβαν λίγες ώρες αργότερα.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον τους οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

