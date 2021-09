Κυκλάδες

Δολοφονία στην Ίο: ταλαντούχος αθλητής το θύμα (βίντεο)

Ο νεαρός αθλητής από την Ιρλανδία είναι το θύμα της φονικής συμπλοκής που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας στην Ίο, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο θάνατος του 22χρονου Ιρλανδού στην Ίο μετά από συμπλοκή με έναν 20χρονο ομοεθνή του την περασμένη Δευτέρα έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης στην Ιρλανδία με εκτενή ρεπορτάζ.

Σε δημοσίευμά της η ιρλανδική έκδοση της εφημερίδας «The Sun», αναφέρεται στα στοιχεία του άτυχου νεαρού, που είναι γνωστός αθλητής. Το όνομά του; Niall O’Brien με καταγωγή από την πόλη Λίμερικ της Ιρλανδίας.

Ο 22χρονος Niall ήταν λάτρης του χέρλινγκ. Πρόκειται για ένα ομαδικό άθλημα που παίζεται σε γήπεδο ιδιαίτερα διαδεδομόενο στην Ιρλανδία.

Η ομάδα του, η “Broadford Gaa”, μέσω facebook εξέφρασε τα συλλυπητήρια στους οικείους του θύματος.

“Με ραγισμένη καρδιά το η ομάδα χέρλινγκ Broadford βρίσκεται σε βαθύ πένθος για τη θλιβερή απώλεια ενός από τους πιο σπουδαίους χαρακτήρες και παίκτες μας. (…) O Νiall πρόσφερε τις υπηρεσίες του για το σύλλογο σε όλες τις βαθμίδες, έχοντας μόλις την περασμένη εβδομάδα σημειώσει μια μεγάλη νίκη με την ομάδα των ενηλίκων.”

Ο 20χρονος που κατηγορείται για το θάνατο του νεαρού Ιρλανδού έχει οδηγηθεί σε ανακριτή και αναμένεται η απόφαση της δικαιοσύνης για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

