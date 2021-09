Φθιώτιδα

Σεισμός στη Λαμία

Σεισμός σημειώθηκε στη Λαμία. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.



Σεισμός μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Λαμία.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 23:21 και είχε εστιακό βάθος 10 χλμ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Όσον αφορά στην τοποθεσία, η δόνηση έγινε 24 χλμ νότια νοτιοδυτικά της Λαμίας.

