Λάρισα

Καθιστός κηδεύτηκε ο μητροπολίτης Αθανάσιος (εικόνες)

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου

Κηδεύτηκε στη Λάρισα ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Γ.Ο.Χ Λαρίσης και Πλαταμώνος Αθανάσιος, σε ηλικία 93 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου, από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Θεοτόκου στον οποίο ο ίδιος υπηρέτησε ως εφημέριος πριν χειροτονηθεί μητροπολίτης το 1979.

Χαρακτηριστικό της τελετής είναι το γεγονός ότι ο ιεράρχης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία όχι μέσα σε φέρετρο, αλλά καθήμενος στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, μια παράδοση που έχει τις ρίζες της στο Βυζάντιο.

ΠΗΓΗ: kosmoslarissa.gr

