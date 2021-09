Ρεθύμνου

Φωτιά στην Κρήτη

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, στην περιοχή Μαρουλού και αμέσως, σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 16 οχήματα της Πυροσβεστικής με το ανάλογο προσωπικό, δύο ομάδες πεζοπόρου ενώ κλήθηκε και ισχυρή πυροσβεστική δύναμη από το Ηράκλειο για να συνδράμει στην κατάσβεση της φωτιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση ενώ δεν απειλούνται σπίτια.

