Κρήτη: Ξάφριζε δωμάτια ξενοδοχείων

"Γερή μπάζα" από οκτώ κλοπές και δύο απόπειρες σε δωμάτια ξενοδοχείων έκανε ένας άνδρας.

Στην εξιχνίαση οκτώ υποθέσεων κλοπών, καθώς και δύο υποθέσεων που αφορούσαν απόπειρες κλοπών, σε δωμάτια ξενοδοχείων στους δήμους Χανίων και Πλατανιά, προχώρησε η Αστυνομία στα Χανιά.

Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθη αλλοδαπός, που κατηγορείται για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος, από τις 25 Αυγούστου έως και τις 2 Σεπτεμβρίου, αφαίρεσε από δωμάτια ξενοδοχειακών μονάδων, συνολικά, το χρηματικό ποσό των 1.965 ευρώ. Επιπλέον, αφαίρεσε κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και διάφορα άλλα αντικείμενα, συνολικής χρηματικής αξίας 900 ευρώ.

Ο δράστης συνελήφθη τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 4ης Σεπτεμβρίου, ενώ έβγαινε από εξωτερικούς χώρους ξενοδοχειακής μονάδας.

Ακολούθησαν έλεγχοι στον αλλοδαπό, στην δίκυκλη μοτοσυκλέτα με την οποία κινείτο και στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

Το χρηματικό ποσό των 285 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, δύο ρολόγια χειρός, ηλεκτρονικές συσκευές (φορτιστές κινητών και ακουστικά) και δύο μαχαίρια.

Επιπλέον, κατασχέθηκε η δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσον τέλεσης των κλοπών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων.

