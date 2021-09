Ηράκλειο

Κρήτη: Συλλήψεις για “αλισβερίσι” ναρκωτικών (εικόνες)

Αστυνομικοί εντόπισαν πάνω από μισό κιλό κοκαΐνης. Συνελήφθησαν τρια άτομα, ενώ αναζητείται ακόμα ένας άνδρας.



Στη σύλληψη δυο ανδρών και μιας γυναίκας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, ενώ αναζητείται ένας ακόμη άνδρας του οποίου τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί.

Η σύλληψη τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, έγινε στη διάρκεια επιχείρησης κατά την οποία ο ένας άνδρας με την γυναίκα είχαν μεταβεί στην οικία του δεύτερου άνδρα προκειμένου να παραλάβουν ποσότητα κοκαΐνης, η οποία παραδόθηκε καθ΄ υπόδειξη του μη συλληφθέντα ο οποίος αναζητείται.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στους συλληφθέντες και στο Ι.Χ αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, δυο αυτοσχέδιες συσκευασίες περιέχουσες συνολικά ποσότητα κοκαΐνης βάρους 553 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 340 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, δυο κινητά τηλέφωνα και 5,2 γραμμάρια κάνναβης.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των ανωτέρω ημεδαπών, κατά την διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 19,1 γραμμάρια κοκαΐνης και 30 γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση συνεχίζεται από Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

