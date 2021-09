Βοιωτία

Φωτιά στην Βοιωτία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή παραλία Διστόμου στη Βοιωτία.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, στο σημείο έχουν σπεύσει 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2αεροσκάφη, ενώ στην επίχειρηση της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Στην #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παραλία Διστόμου Βοιωτίας επιχειρούν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κρήτη: Με το ίδιο πιστοποιητικό εμβολιασμού 25 άτομα σε γλέντι

Οικονόμου: Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί σε εκπαιδευτικούς και ιερείς, αν χρειαστεί

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη νεαρού για δολοφονία ηλικιωμένης με ξυλοδαρμό