Πολιτική

Οικονόμου: Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί σε εκπαιδευτικούς και ιερείς, αν χρειαστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τον εμβολιασμό των παιδιών να υπάρξουν εμβολιαστικά κέντρα έξω από σχολεία. Πως σχολίασε την στάση της Εκκλησίας. "Πυρά' στον ΣΥΡΙΖΑ.



«Οι επιλογές για την επέκταση της υποχρεωτικότητας είναι έτσι κι αλλιώς υπαρκτές παντού, όχι μόνο στα σχολεία, σε ό,τι αφορά τη ζωή και την εργασία στη δημόσια σφαίρα. Ανάλογα με τα μεγέθη της πανδημίας και τον ρυθμό αύξησης του εμβολιασμού είναι μια επιλογή, την οποία έχουμε πάντα υπόψη μας να την επιστρατεύσουμε στη μάχη κατά του κορονοϊού», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννη Οικονόμου σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Άρα η προοπτική να επιστρατευθεί η λύση αυτή υπάρχει για όλους, υπάρχει και για τους εκπαιδευτικούς, αν παραστεί ανάγκη παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά εκεί είναι πάρα πολύ υψηλά. Ειδικά για την εκπαίδευση πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα: η επιλογή, η προετοιμασία, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να λειτουργήσει διά ζώσης η εκπαιδευτική διαδικασία παντού, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς την ανάγκη της για λόγους εκπαιδευτικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς, χίλια δυο πράγματα. Τι έχουμε κάνει γι αυτή την ιστορία; Έχουμε ένα πλαίσιο μέτρων που δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στα διαγνωστικά τεστ για να ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καθένας. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα από τους ειδικούς για το πώς αντιδρούμε σε περίπτωση που έχουμε κρούσματα και κυρίως υπάρχει το εμβόλιο το οποίο και μέχρι σήμερα και από σήμερα και μετά θα εντατικοποιηθεί η παρότρυνση επικοινωνιακά, με χίλιους τρόπους για να εμβολιαστεί ο κόσμος», είπε.

Εξήγησε ότι για τα παιδιά, «η αιχμή του δόρατος είναι οι παιδίατροι. Προφανώς πρέπει να μπουν οι παιδίατροι στο παιχνίδι, να μπουν για να πείσουν με τις γνώσεις τους και την εμπιστοσύνη που έχουν κατακτήσει. Αναζητούνται τρόποι και πολύ σύντομα θα υπάρξουν τρόποι για να μπουν και οι παιδίατροι σε αυτή την ιστορία».

Σε ερώτηση για το αν μπορεί να δούμε εμβολιαστικά κέντρα έξω από σχολεία, ο κ. Οικονόμου απάντησε ότι σίγουρα θα δούμε εμβολιαστικά κέντρα έξω από πανεπιστήμια. Από κει και πέρα η πολιτεία έχει αποδείξει ότι τα αντανακλαστικά της και οι δυνατότητές της είναι τέτοιες που οποτεδήποτε και οπουδήποτε απαιτηθεί μπορεί να φέρει το εμβόλιο όσο κοντά απαιτείται και στα σχολεία και παντού.

Παράλληλα, έβαλε τέλος στα σενάρια περί υποχρεωτικού εμβολιασμού παιδιών. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλάνο για υποχρεωτικότητα στα παιδιά. Αν απαιτηθεί, θα κάνουμε αυτό που πρέπει δηλαδή την επέκταση της υποχρεωτικότητας για ανθρώπους που εργάζονται σε τομείς κρίσιμους και νευραλγικούς», σημείωσε.

«Υπό μία έννοια σε κάθε χώρο είναι αναγκαίο να φθάσουμε σε πολύ υψηλά ποσοστά εμβολιασμένων. Συνεπώς σε αυτή τη συζήτηση για το πού, πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο και περιθώριο και να δούμε πώς εξελίσσονται οι εμβολιασμοί. Είναι θετικό ότι από τις 16-17 Αυγούστου μέχρι σήμερα έχουμε περί τα 300.000 νέα ραντεβού. Να το πω όπως το καταλαβαίνει ο πολύς κόσμος και όπως είναι: δεν θέλουμε να ξανακλείσει η οικονομία. Δεν θέλουμε να ξαναμπεί η ζωή των ανθρώπων σε αργίες και στερήσεις. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ξανακλείσει και αν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επεκτείνουμε την υποχρεωτικότητα και αλλού θα κάνουμε και αυτό. Λέω ότι για να μην ξανακλείσει η οικονομία και για να μην ξανακλειστούμε σπίτια μας, να βρεθείς στην ανάγκη να δεις έναν άνθρωπο και να σκέφτεσαι στα πόσα μέτρα να τον χαιρετίσεις η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειάζεται. Το χρωστάει η κυβέρνηση αυτή σε όλους τους ανθρώπους που έκαναν ό,τι τους ζήτησε και η επιστημονική κοινότητα και η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα για να μπορούμε να είμαστε σήμερα στο σημείο που είμαστε».

Ερωτηθείς σχετικά με τους ιερείς, απάντησε ότι «η Εκκλησία με πολύ υπεύθυνο τρόπο έχει σταθεί απέναντι στις προκλήσεις και τα ερωτηματικά που σε όλους μας έβαλε η πανδημία το προηγούμενο διάστημα. Ακόμα και για την Εκκλησία αν χρειαστεί θα εξεταστεί η υποχρεωτικότητα, παρά το γεγονός ότι και εκεί έχουμε υψηλά ποσοστά εμβολιασμού». Στο σημείο αυτό εξήγησε πως από τη μια παίζει ρόλο ο εμβολιασμός και η συνδρομή της Εκκλησίας σε αυτόν κι έχει παίξει καταλυτικό ρόλο και ο αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος. Ένα δεύτερο πολύ ουσιαστικό ζήτημα είναι ο λόγος της Εκκλησίας και η συνδρομή της για έναν ορθολογισμό προς την αντιμετώπιση αυτής της ιστορίας, που είναι κάτι εξαιρετικά πολύτιμο και σημαντικό. Νομίζω ότι η Εκκλησία έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων με πολύ μεγάλη επάρκεια».

Για τους ανεμβολίαστους στα σώματα ασφαλείας ο κ. Οικονόμου είπε ότι «το εμβόλιο είναι εκεί και περιμένει τους πάντες. Στην υποχρεωτικότητα προτεραιοποιήσαμε ομάδες και κατηγορίες όπως τους υγειονομικούς που αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα γιατί το κάναμε. Από κει και πέρα εάν οι ρυθμοί των εμβολιασμών δεν εξελιχθούν όπως πρέπει, είμαστε εδώ για να ξαναδούμε παραπέρα επέκταση».

Πρόσθεσε επίσης ότι οι κυβερνήσεις είναι για να παίρνουν και δύσκολες αποφάσεις και σε αντίστοιχη ερώτηση τόνισε ότι δεν μιλάμε για πολιτικό κόστος. «Είναι άλλο πράγμα να κάνεις ένα λάθος και να παίρνεις το πολιτικό κόστος και άλλο πράγμα να παίρνεις μια απόφαση που κάποιον τον δυσαρεστεί γιατί έχει στο μυαλό του πέντε πράγματα που δεν τεκμηριώνονται επιστημονικά ή έχει κολλήσει κάπου και αρνείται να αντιληφθεί την υποχρέωση απέναντι στον εαυτό του και το κοινωνικό σύνολο και να έχεις μία κυβέρνηση η οποία έχει την υποχρέωση να θωρακίσει τη ζωή και τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών κάπως.

Για το «κατά πόσο διορθώθηκε το λάθος στον ανασχηματισμό, με τη χθεσινή ανακοίνωση», του νέου υπουργού Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Οικονόμου είπε: «Νομίζω ότι είναι μία εξαιρετική επιλογή συνολικά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που δημιουργεί τις προϋποθέσεις να φτιάξουμε την καλύτερη Πολιτική Προστασία στην Ευρώπη. Διότι αυτός είναι ο στόχος, το στοίχημα και η φιλοσοφία του πρωθυπουργού από την αρχή».

Σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την ανάγκη να υπάρξει «εισαγόμενος» υπουργός τόνισε πως «η ΝΔ έχει πάρα πολλά άξια στελέχη που συνδράμουν την κυβέρνηση και μέσα από κυβερνητικές θέσεις και μέσα από θέσεις ευρύτερες στην Πολιτεία και κυρίως στηρίζουν με την ψήφο, με τον λόγο και με την παρουσία τους το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι οι ανασχηματισμοί κρίνονται όταν οι άνθρωποι έχουν να δώσουν έναν απολογισμό στη δουλειά που κάνουν. Καταλαβαίνω τη φιλοσοφία και τη συνήθεια του να κρίνονται οι ανασχηματισμοί στην αφετηρία τους με κάποια προσωπικά, επικοινωνιακά, εντυπωσιακά χαρακτηριστικά αλλά ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι εκείνο που στην ουσία τον ενδιαφέρει είναι να γίνεται σωστά η δουλειά, να προωθούνται οι μεταρρυθμίσεις, να παράγεται έργο που αφορά τη ζωή του κάθε Έλληνα πολίτη».

Πάντοτε θα μπορεί να επικαλεστεί τη συνταγή της αυταπάτης για να δικαιολογήσει την αστοχία πρωγνωστικών, είπε κληθείς να μιλήσει για τη συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα όσα επέκρινε στην κυβέρνηση. «Νομίζω ότι ήταν και αυτή μία συνέντευξη με κλισέ και αντιφάσεις. Έκανε φιλότιμες προσπάθειες να μας κάνει να ξεχάσουμε κι αυτά που ξέρουμε δηλαδή. Προσπάθησε να μας πείσει ότι ενδιαφέρεται για τη μεσαία τάξη», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαναλαμβάνοντας όσα είχε αναφέρει σε χθεσινή δήλωσή του για το τι ακριβώς «γνωρίζει και δεν ξεχνάει η μεσαία τάξη».

Είπε επίσης χαρακτηριστικά για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών που είχε θέσει ο κ. Τσίπρας ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «είναι πολύ καλός στο να φλυαρεί αλλά είναι πολύ αδύναμος όταν μιλάει, γιατί εκεί χρειάζονται επιχειρήματα πειστικά που να τεκμηριώνονται από το τι έχεις κάνει και από το πώς στηρίζεις, τεκμηριώνεις και προγραμματίζεις αυτά που λες». Τόνισε επίσης ότι «υπαρξιακά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στον αντίποδα αυτού που λέμε συνεννόηση. Όχι συναίνεση, συνεννόηση».

Σχολιάζοντας τον εμβολιασμό του Παύλου Πολάκη, ο κ. Οικονόμου άφησε αιχμές ότι εμβολιάστηκε εξαιτίας της υποχρεωτικότητας στους υγειονομικούς. «Δεν έχω καταλάβει αν εμβολιάστηκε επειδή ήρθε το φθινόπωρο ή επειδή είναι υποχρεωτικό να εμβολιαστεί ως υγειονομικός. Η παρουσία και ο λόγος του κ. Πολάκη, η στάση του όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνειδητά ψάρευε στα θολά νερά. Ο κ. Πολάκης ήταν η γέφυρα του ΣΥΡΙΖΑ με όλο αυτό το ακροατήριο των ανεμβολίαστων», επεσήμανε.

«Οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις με θεσμικό ρόλο στο πολίτευμά μας και η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ένα θεσμικό κομμάτι της λειτουργίας του ελληνικού κράτους, σε τέτοιου είδους ζητήματα δεν νοείται να μην έχουν καθαρή θέση χωρίς να αφήνουν τίποτα να θολώνει το μήνυμά τους. Το μήνυμα όμως της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν διπλής κατεύθυνσης όταν όχι μόνο ο κ. Πολάκης αλλά και άλλα στελέχη πήγαιναν σε εκείνους που παρατάσσανε τα ΕΚΑΒ λες και ήταν ιδιοκτησία τους έξω από το υπουργείο Υγείας, πήγαιναν σε εκείνους που έλεγαν ότι είναι δικαίωμά τους να μην εμβολιαστούν, έλεγαν ότι υπάρχει και η προαιρετική υποχρεωτικότητα δηλαδή, πράγματα επικίνδυνα που έκαναν ζημιά».

Για τις αυξήσεις και το αν σχεδιάζονται παρεμβάσεις, στο κλείσιμο της συνέντευξής του ο κ. Οικονόμου τόνισε: «Το Σαββατοκύριακο θα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό μέτρα στήριξης για να αντιμετωπίσουμε τις ανατιμήσεις στο ρεύμα που αφορούν και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα είναι στοχευμένα για να έχουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Το σκεπτικό θα είναι να θωρακίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την ελληνική οικονομία, τα νοικοκυριά, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες απέναντι σε μια κατάσταση που είναι δυσάρεστη, ήταν αναμενόμενη, δεν έχει τις ρίζες της εδώ.

Η πολιτική μας το προηγούμενο διάστημα και αυτή που θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται από δω και στο εξής, η πραγματικότητα είναι ότι έχει αυξήσει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Θα δούμε συνέχιση της πολιτικής που βάρη που είχε βάλει η προηγούμενη κυβέρνηση στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών και κυρίως της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδημάτων θα συνεχίσουν να ελαφρύνονται. Και νοιαζόμαστε και μας απασχολεί η οικιακή οικονομία, το εισόδημα των νοικοκυριών. Με την πολιτική μας συνολικά που αφορά το εισόδημα, με την εποπτεία της αγοράς για να μην εργαλειοποιήσουν κάποιοι αυτές τις ανατιμήσεις που έρχονται απέξω και πάμε σε άλλες μορφές αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και με στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί που χρειάζεται, θα φροντίσουμε να περάσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια από αυτό το κύμα».

Αντιδράσεις

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι «οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για εμβολιασμούς παιδιών και την διεύρυνση της υποχρεωτικότητας ακόμα και σε ιερείς, έχουν ως μόνο στόχο την δημιουργία κοινωνικής αναταραχής. Εάν θέλουν πραγματικά να πείσουν τους «επιφυλακτικούς», ας καταργήσουν τώρα το «ακαταδίωκτο»! Ώστε σε περίπτωση «παρενεργειών», να αποζημιώνονται κανονικά οι παθόντες και οι οικογένειές τους. Η κυβέρνηση που έχει αποτύχει σε όλα τα μέτωπα, παίζει πάλι το «χαρτί» του διχασμού για να κρύψει το διπλό φιάσκο του ανασχηματισμού. Όσο περισσότερο παραμένουν στην εξουσία, τόσο πιο επικίνδυνοι γίνονται για τον λαό και την πατρίδα».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη νεαρού για δολοφονία ηλικιωμένης με ξυλοδαρμό

Bloomberg: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τιμές - σοκ στην ενέργεια

“Άγριες Μέλισσες”: Η αποκάλυψη του Χειλάκη στο “Πρωινό” (βίντεο)