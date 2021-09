Δωδεκανήσα

Βιασμός παιδιού από τον αδελφό του - Στην Λέρο μεταφέρεται ο ενήλικας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στο Πανελλήνιο συνεχίζει να προκαλεί η υπόθεση. Για συναίνεση του ανήλικου κάνει λόγο ο νεαρός που ομολόγησε την αιμομιξία. Γιατί κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Θεραπευτήριο Λέρου.

Την μεταφορά του 18χρονου Έλληνα, κατηγορούμενου για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, τέλεση γενετήσιων πράξεων με ανήλικο που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη αλλά όχι τα 14 έτη κατ’ εξακολούθηση, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενδοοικογενειακή απειλή και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών και δη αδελφών, από τον ξενώνα «Μελίτη» στον Αρχάγγελο, όπου φιλοξενείται, στο Θεραπευτήριο – Ψυχιατρείο Λέρου αποφάσισε με βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Ρόδου. Με άλλο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου έχει αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης προσέγγισης ανηλίκων και κυρίως του αδελφού του αλλά και της παρακολούθησής του από ιατρούς κλινικής ψυχοκινητικής αποκατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δημιούργησε προβλήματα κατά την παραμονή του στον ξενώνα και κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο ψυχιατρείο Λέρου.

Στην ίδια υπόθεση κατηγορούμενος για συνέργεια στην τέλεση γενετήσιων πράξεων με ανήλικο, που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη αλλά όχι τα 14 έτη, είναι και ένας 18χρονος φίλος του.

Ο 18χρονος παρουσία της συνηγόρου του, ομολόγησε την αιμομιξία αλλά αρνήθηκε τον βιασμό ισχυριζόμενος ότι όσα έγιναν με τον 13χρονο αδελφό του, έγιναν με την συναίνεσή του!

Αρνήθηκε μάλιστα ότι ο ίδιος άσκησε βία, ενώ ισχυρίστηκε ότι είναι ο ίδιος θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανδρέου - Κορονοϊός: πιθανό να νοσήσει το 30% των μαθητών

Φλόριντα: Η τροπική καταιγίδα Μίντι την “σφυροκοπά”

Κύπρος: Αποσύρεται σχολικό βιβλίο που εκθειάζει τον Κεμάλ